2022/07/01 | 00:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة البصرة تسيطر على نزاع الكرمة وتنشر عجلاتها داخل المدينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/01 | 00:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تسيطر على نزاع الكرمة وتنشر عجلاتها داخل المدينة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تسيطر على نزاع الكرمة وتنشر عجلاتها داخل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).