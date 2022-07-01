عمليات البصرة تسيطر على نزاع الكرمة وتنشر عجلاتها داخل المدينة

2022/07/01 | 00:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن عمليات البصرة سيطرت على نزاع عشائري اندلع في مدينة الكرمة، فيما نشرت عجلاتها داخل المدينة.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “عمليات البصرة سيطرت على نزاع قديم اندلع في مدينة الكرمة بين عشيرتي الحمدانة والبطاطة ونشرت عجلاتها داخل المدينة”.وتشهد معظم المحافظات العراقية، نزاعات عشائرية بين […]

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