2022/07/01 | 01:15 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي – الاستثمار الاقتصادي الأميركي في العراق.. بين الحاضر والمستقبل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uXXz89_MQ_k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي – الاستثمار الاقتصادي الأميركي في العراق.. بين الحاضر والمستقبل) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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