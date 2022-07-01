أهوار الجبايش تلفظ أنفاسها.. ماذا استفادت بعد إدراجها على لائحة التراث العالمي

2022/07/01 | 01:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الأسماك تموت والمواشي عجاف..هكذا يصف البدوي العراقي خالد أبو عباس الوضع في اهوار...

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