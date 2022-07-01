"قضاء مستقل".. رد سويدي لاذع على تصريحات إردوغان

2022/07/01 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدّد وزير العدل السويدي، مورغن يوهانسو،ن الخميس، على أنّ القرارات المتعلّقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها "قضاء مستقلّ"، وذلك ردّاً على تصريح للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أعلن فيه أنّ ستوكهولم "تعهّدت" تسليم أنقرة "73 إرهابياً" في إطار اتفاق حول انضمام السويد للحلف الأطلسي.

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