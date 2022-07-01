طريقة صينية قديمة تساعد في التخلص من آلام الصداع

2022/07/01 | 01:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من نوع خاص مستمر من آلام الصداع يمكن أن يجدوا الراحة في ممارسة صينية قديمة.وأوضحت الدراسة التي نشرت في مجلة الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب أن الوخز بالإبر قد يقلل من عدد مرات الشعور بالصداع شهرياً، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صداع التوتر المزمن.وقال الباحث […]

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