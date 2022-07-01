عدد القتلى في مظاهرات السودان يرتفع.. والخارجية الأميركية تدين استخدام الرصاص الحي

2022/07/01 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، مقتل متظاهر إضافي شارك في الاحتجاجات التي خرجت، الخميس منادية بـ "إسقاط" البرهان، لتبلغ الحصيلة تسعة قتلى.

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