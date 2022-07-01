4- القرآن وثقافة الغباء الجمعي - ياسين المصري

2022/07/01 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_المصري يقول المحامي والفيلسوف الأمريكي روبرت جي.



إينجيرسول (1833 - 1899): « مقدار الإفتتان بالكتب المقدسة يعتمد على جهل القارئ »، ويقول أيضًا: « إن كان الكتاب المقدس وعقلي من صنع نفس الإله، فمن المسؤول بأن الكتاب وعقلي لا يتَّفِقان ..



؟!».القاعدة المنطقية تقول: إذا كان الدين ضروريا لكل الناس، فلماذا لا يكون واضحًا لكل الناس؟.



فالكتب الدينية المنسوبة لإله غيبي، عادة ما تكون منفرة ومملة لما يكتنفها من ......





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