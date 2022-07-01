إلى عبدالفتاح السيسى- مقتطفات من كتابى قصة مصر فى العصرالإسلامى-الحاكم بأمر الله الفاطمى ،،، - عبدالجواد سيد

2022/07/01 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد إلى عبدالفتاح السيسى- مقتطفات من كتابى قصة مصر فى العصر الإسلامى- الحاكم بأمر الله الفاطمى ،،، وفى عهد الحاكم بأمر الله الفاطمى(996-1021م ) تحول تاريخ مصر فى العصور الوسطى إلى مسلسل من مسلسلات الرعب، وليس إلى مجرد فصل من فصول التاريخ، حيث تفرغ الحاكم إلى إيذاء شعبه والإيقاع بمواطنيه على مختلف مذاهبهم.



كان الحاكم فى الحادية عشرة من عمره عندما توفى أبوه العزيز، ولم يتص ......





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