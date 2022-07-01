تقنية تصوير جديدة تكشف مصدر كوفيد طويل الأمد في الرئتين

2022/07/01 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت تقنية تصوير جديدة بالكشف عن مصدر مشكلة التنفس التي تلازم المتعافين من فيروس كورونا طويل الأمد بعد أن كان ذلك غير ممكنا بالاختبارات العادية.

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