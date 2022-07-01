بلينكن يؤكد التزام الولايات المتحدة بتحسين ظروف الشعب الفلسطيني

2022/07/01 | 03:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، جولة الرئيس الأميركي، جو بايدن، القادمة إلى الشرق الأوسط، وفق ما نقل بيان للمتحدث، نيد برايس.

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