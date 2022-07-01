2022/07/01 | 04:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عشرة أشخاص في غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنياً في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي فجر الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرة قتلى بغارة روسية على مبنى سكني في أوديسا الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرة قتلى بغارة روسية على مبنى سكني في أوديسا الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).