2022/07/01 | 04:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bf4tVlFPOlg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبير في إدارة الأزمات: أهم ركائز مشكلة الاستثمار هو الوضع السياسي المضطرب بالبلاد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خبير في إدارة الأزمات: أهم ركائز مشكلة الاستثمار هو الوضع السياسي المضطرب بالبلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).