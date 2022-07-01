شرطة الرياض تعتقل 3 أشخاص اعتدوا على فتاتين

2022/07/01 | 04:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أنه تم ضبط ثلاثة أشخاص اعتدوا على فتاتين وهدودهم بالسلاح.

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