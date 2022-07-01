كتاب -أصول القرآن- 10 - جدو جبريل

2022/07/01 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدو_جبريل محور : كتب غير المسلمين النقد النصي الحديث للقرآنالتحليل الأدبي للقرآن والتفسير والسيرة: منهجيات "جون وانسبرو" (1) - John Wansbrough"أندرو ريبين" (2) - Andrew Rippin--------------------------------------------(1) وانسبرو ، جون إدوارد (1928-2002) أثارت أبحاثه وانتقاداته لأصول الإسلام جدلاً حادًا في سبعينيات القرن الماضي ، وقد طورها في هذين الكتابين: "الدراسات القرآنية: مصادر وط ......





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