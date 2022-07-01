أسئلة تحتاج إلى إجابات حول الحجاب 

2022/07/01 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أثارت تصريحات أدلى بها الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول الحجاب جدلاً شديدا عبر مواقع التواصل في مصر والعالم العربي".

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