"ميتا" تحذر موظفيها من "أوقات صعبة"

2022/07/01 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت شركة "ميتا" المالكة لموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، موظفيها من "أوقات صعبة"، والاستعداد للنصف الثاني من 2022 والذي سيكون "أضعف" عما سبق من أوقات، بحسب ما كشفت "مذكرة داخلية" وصلت للموظفين خلال هذا الأسبوع.

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