توقعات الطقس.. موجات غبارية خلال ساعات

2022/07/01 | 06:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستتحرك بإتجاه كركوك والعاصمة بغداد وديالى.

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