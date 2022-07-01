سؤال على أعتاب الحرب العالمية الثالثة: هل الدولة العثمانية فاتحة أم غازية؟

2022/07/01 | 08:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجديد الذي يحدث اليوم هو انهيار الدولة والمجتمع معاً وتهجير الناس واستبدال شعوب محلهم (العراق وسوريا واليمن ولبنان)، مما يعني اختفاء المجتمع بدلالتيه الثقافية والسكانية.

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