خبيرة تغذية تكشف أين توجد الفيتامينات المجانية

2022/07/01 | 08:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الدكتورة ريما مويسينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن الكثيرين يتجاهلون النباتات التي تنمو في الطبيعة، مع أنها تحتوي على مواد مغذية عديدة.وتشير الخبيرة إلى أن نباتات القراص والهندباء والحماض وغيرها البرية، هي مواد غذائية وهي مصدر قيم للفيتامينات والعناصر المعدنية.وتقول، “يمكن من نباتات القراص والهندباء والحماض، تحضير العصائر والحساء والسلطات.هذه […]

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