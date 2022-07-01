باتصال مع أمير قطر.. رئيسي يرد على اتهامات الغرب لإيران وجدية المفاوضات

2022/07/01 | 08:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على الاتهامات التي يوجهها الغرب لإيران بالتزامن مع المفاوضات قائلا إن ذلك يبين عدم التزامهم بضرورات المفاوضات الجادة والحقيقية.

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