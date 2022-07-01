أستراليا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

2022/07/01 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أضافت سلطات أستراليا، 16 شخصا إلى قائمة العقوبات ضد روسيا، لتشمل البطلة الأولمبية ألينا كابايفا، ومفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا ووزير الزراعة دميتري باتروشيف.وتدل معطيات السجل الفيدرالي الأسترالي، على أن العقوبات شملت كذلك وزير البناء إريك فايزولين، ووزير النقل فيتالي سافيليف، ورئيس مجلس إدارة بنك روسيا ميخائيل كليشين، والمدير العام لشركة […]

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