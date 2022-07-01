النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....6 - محمد الحنفي

2022/07/01 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي طبيعة البرنامج النقابي:.....2ولتجاوز الوضعية الحقوقية، ووضعية حقوق الشغل للمؤسسات الرسمية، والخاصة، التي تسيد الانتهاكات الجسيمة، لحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، علينا أن:1) نعمل على تشكيل لجان محلية، من بين العاملين، داخل أي مؤسسة رسمية، و خاصة، من الأشخاص الذين لهم اهتمام خاص، بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإ ......





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