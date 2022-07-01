الخارجية الأوكرانية تنشر فيديو لضربات

2022/07/01 | 08:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية، الخميس، فيديو لضربات روسية "أرهبت المدنيين" خلال الأسبوع الماضي.

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