كيسنجر يحدد 3 سيناريوهات محتملة لانتهاء النزاع في أوكرانيا

2022/07/01 | 08:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر 3 سيناريوهات محتملة لانتهاء النزاع في أوكرانيا.وقال الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد في حديث لمجلة “ذي سبيكتيتور”، إنه “إذا توقفت روسيا عند الحد الذي وصلت إليه حتى الآن، فهي ستغزو 20% من أوكرانيا والجزء الأكبر من دونباس والمنطقة الصناعية والزراعة الأساسية، وجزء من الأراضي على ساحل البحر […]

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