أراد حماية طفل فرمى نفسه أمامه.. كاميرا ترصد رجلًا يتعرض لهجوم من ثور بيسون

2022/07/01 | 08:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُقل رجل من كولورادو إلى مركز طبي بعد أن هاجمه ثور بيسون.كان الرجل البالغ من العمر 34 عامًا يسير مع أسرته على ممر خشبي عندما هاجم ثور المجموعة.

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