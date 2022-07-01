صورة قمة الناتو.. زوج رئيس وزراء لوكسمبوغ يجلس بجانب زعيم ضد

2022/07/01 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت عدسات المصورين لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إسبانيا صورة وصفها أحد المواقع الإخبارية الإسبانية بـ"صورة القمة" التي يظهر فيها زوج رئيس وزراء لوكسمبورغ المثلي يجلس بجانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي ناصر قانون مكافحة "الترويج للمثلية".

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