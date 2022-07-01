2022/07/01 | 09:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن محققو الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا أنهم تلقوا موافقة من الحكومة للتوجه إلى أديس أبابا، معربين عن أملهم في التمكن من الوصول إلى أماكن أخرى في البلاد.

وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة الخبراء الدولية الجديدة هذه في 17 كانون الاول لفترة سنة قابلة للتجديد إذا لزم الأمر.

وعرضت رئيستها المحامية الكينية كاري بيتي مورونغي، أول تقرير فني عن تشكيل البعثة لكنها أبدت من الآن "قلق" اللجنة حيال الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحقوق اللاجئين التي "يرتكبها حتى اليوم على ما يبدو مختلف أطراف النزاع في إثيوبيا بدون أي عقاب".

وقالت أمام مجلس حقوق الإنسان إن "اللجنة تصر على مسؤولية الحكومة الإثيوبية في وضع حد لهذه الانتهاكات على أراضيها وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة"، مضيفة: "نحن قلقون جدا إزاء الفظائع التي لا تزال ترتكب ضد المدنيين لا سيما الأحداث التي أبلغ عنها في منطقة أوروميا.



أي عنف ضد المدنيين يغذيه خطاب الحقد والتحريض على العنف الإثني والعنف ضد المرأة، هو مؤشر إنذار مبكر ومقدمة لمزيد من الجرائم البشعة".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السماح لمحققي الأمم المتحدة بالتوجه إلى أديس أبابا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السماح لمحققي الأمم المتحدة بالتوجه إلى أديس أبابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).