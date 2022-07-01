تقارير اسبانية تكشف مفاجأة..البي اس جي مستعد لتخلي عن “ميسي” و”نيمار”

2022/07/01 | 09:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل النجميين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلى نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.وبحسب إذاعة “كادينا كوبي” فإن باريس سان جيرمان يرغب في التخلص من النجمين ليونيل ميسي ونيمار في أسرع وقت ممكن من أجل تكوين فريق جديد.وأضاف التقرير أن الإدارة الرياضية […]

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