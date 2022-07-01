نائب المحافظ: محطة كهرباء واسط لديها 2600 ميكا ولا يعطى لنا الا ثلثها

2022/07/01 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

انتقد نائب محافظ واسط رشيد البديري، اليوم الجمعة، عدم منح المحافظة حصتها الكافية من الكهرباء مبينا ان لديهم كهرباء في محطة واسط تصل الى 2600 ميكا وان المحافظة لاتعطى منها الا 700 ميكا فقط .وقال البديري لـ(بغداد اليوم)، إن محطة واسط الحرارية هي ثاني اكبر محطة بالعراق بعد محطة بسماية ورغم وصول الإنتاج فيها إلى 2600 ميكا لكن المحافظة تمنح بين ( 600 إلى 700 ميكا واط فقط ) وهذه كمية غير كافية لتجهيز المواطنين بالساعات المقبولة".

ودعا وزارة الكهرباء "لأخذ بعين الاعتبار إنتاج المحافظة من الكهرباء وحاجة المواطنين للتجهيز وعدم حرمانا من حقنا على أقل تقدير".

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