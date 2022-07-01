التقطه وهو على دراجة.. كاميرا مراقبة توثق سرقة كلب بطريقة غريبة في وضح النهار

2022/07/01 | 09:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد غريب رصدته كاميرا مراقبة أمام أحد المنازل في ولاية نيويورك الأمريكية أقدم لص كان يركب دراجة نارية على سرقة كلب بشكل مفاجئ حيث قام بالتقاطه وهو على الدراجة وانطلق مسرعًا، وتقول الشرطة إنه لم تلقِ القبض على اللص حتى الآن، ولا يزال التحقيق مستمرا في الحادث، وقام أفراد العائلة أصحاب الكلب بنشر ملصقات في كل مكان في محاولة منهم لاستعادة الكلب.

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