2022/07/01 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة بطريقة لافتة، أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سؤال عما إذا سيطلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والملك سلمان بن عبد العزيز زيادة إنتاج النفط خلال زيارته للسعودية.وقال بايدن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن بشأن الطلب من السعودية زيادة إنتاجها النفطي: “من المنطقي القيام بذلك” المركز الخبري الوطني.

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