2022/07/01 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو، أن هجمات حركة “أنصار الله – الحوثيين” على الإمارات والسعودية خلال الأشهر الماضية، تمت بصواريخ إيرانية المنشأ.وقالت روزماري دي كارلو خلال جلسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تكشف عن منشأ الصواريخ التي استهدفت السعودية والإمارات المركز الخبري الوطني.

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