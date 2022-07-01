2022/07/01 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة ذكرت وكالة “كيودو” اليابانية أن السلطات رفعت أمر الإخلاء الذي فرض قبل 11 عاما في بلدة تضم محطة “فوكوشيما دايتشي” للطاقة النووية، بسبب ارتفاع مستويات الإشعاع في المنطقة.وقالت الوكالة إنه تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليابان تسمح بعودة سكان بلدة في فوكوشيما بعد 11 عاما على الكارثة النووية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تسمح بعودة سكان بلدة في فوكوشيما بعد 11 عاما على الكارثة النووية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تسمح بعودة سكان بلدة في فوكوشيما بعد 11 عاما على الكارثة النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).