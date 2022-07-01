2022/07/01 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة وافقت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم على عرض شركة أبوظبي للإعلام لبث مباريات الـ”سيري أ” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأعلنت أبوظبي للإعلام، وهي هيئة إماراتية عامة، عن حصولها على حقوق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبو ظبي الرياضية تحصل على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإيطالي لـ 3 سنوات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو ظبي الرياضية تحصل على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإيطالي لـ 3 سنوات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو ظبي الرياضية تحصل على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإيطالي لـ 3 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).