اسعار النفط في المنطقة الحمراء بسبب المخاوف من الركود

2022/07/01 | 09:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط مخاوف مستمرة من ركود الطلب ألقت بظلالها على المعنويات ووضعت الخام القياسي على مسار تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.وبحلول الساعة 0428 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 108.83 دولارات للبرميل، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار في وقت […]

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