تطوير خوارزمية لتعرف على لغة “الدواجن”

2022/07/01 | 09:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..طور باحثون من دول عدة، خوارزمية ذكاء اصطناعي تعتمد على التعلم العميق للآلات بهدف التعرف على لغة الطيور الداجنة وحمايتها من المفترسات.ومهمة الخوارزمية الجديدة عزل نداءات استغاثة الدواجن، لتنجح في تمييز 97% من نداءات الاستغاثة، على الرغم من ضوضاء المداجن وصخبها، للوصول إلى مساعدة المربين في الحفاظ على سلامتها، ومنع اقتراب الحيوانات […]

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