الرافدين يحدد أولويات منح القروض ويوجه دعوة للمستثمرين

2022/07/01 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضح مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، ان تمويل قروض المشاريع الاستثمارية من صميم واولويات عمل المصرف.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "خطة المصرف الائتمانية ركزت على دعم وتمويل القروض الاستثمارية بمختلف انواعها (تسهيلات مصرفية للقطاع الخاص -قروض المشاريع الصغيرة - المشاريع ذات النشاط الصناعي -المشاريع ذات النشاط التجاري -المشاريع ذات النشاط الاجتماعي -المشاريع ذات النشاط الصحي".



واضاف، سيتم دعم "المشاريع ذات النشاط التشغيلي والمشاريع ذات الانشطة المتعلقة بالبحوث العلمية والقروض ذات النشاط التجاري والقروض ذات النشاط الزراعي والثروة الحيوانية والمكننة الزراعية وقروض المجمعات السكنية والعقارية ".

واشار الى "القروض ذات النشاط السياحي والترفيهي وقروض الانشطة الصناعية -قروض المشاريع الاستثمارية)".

وبين ان "تقديم الدعم للقطاعات الانتاجية ينعكس بصورة ايجابية على انعاش الاقتصاد الوطني والتي تعد المحرك الأساس في معالجة مشكلة البطالة وخلق فرص عمل داخل السوق ورفع مستوى الطاقة الإنتاجية للمواطن في دوران عجلة الاقتصاد .



ودعا البيان المستثمرين والشركات الى تقديم طلبات مشاريعهم الى الادارة العامة للمصرف لغرض منحهم القروض".

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