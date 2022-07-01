ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2022/07/01 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً بالأسواق المحلية العراقية.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار شهدت ارتفاعاً طفيفاً بالأسواق المحلية.



في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كان سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

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