التقرير اليومي لشهر حزيران.. أمن الحشد يعتقل ابرز منفذي جريمة سبايكر

2022/07/01 | 10:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الجمعة 01 تموز 2022 أمن الحشد الشعبي يلقي القبض على الارهابي ضرغام ابوحيدر...

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