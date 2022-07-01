دراسة: رواد الفضاء يكافحون

2022/07/01 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد باحثون أن رواد الفضاء يفقدون "كتلة عظمية" خلال رحلاتهم الفضائية، مما يتسبب بانخفاض "كثافة العظام"، وهو أمر لا يتعافى الكثيرون منه حتى بعد مرور عام على عودتهم إلى الأرض، محذرين من أن ذلك قد يكون "مصدر قلق كبير" للبعثات المستقبلية إلى المريخ.

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