الرئيس أبو مازن: ما له وما عليه - إبراهيم ابراش

2022/07/01 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش في الوقت الذي تتهرب فيه دولة الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية من الجلوس مع الرئيس أبو مازن بسبب موقفه السياسي وعدم تجاوبه مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية لتسوية الصراع يواجه الرئيس انتقادات داخلية ويتم تحميله المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة عن كثير من الأمور منها: -1- استمرار تراجع القضية الوطنية بعد توليه رئاسة السلطة واحتكاره لكل الرئاسات – منظمة التحرير والدولة والسلطة وحركة فتح- .< ......





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