رابطة الدوري الإسباني تعلن مواعيد أول 3 جولات من الليغا

2022/07/01 | 10:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميا، مواعيد مباريات أول ثلاث جولات ضمن منافسات الموسم الجديد لليغا الذي ينطلق في الـ11 من آب المقبل، في مباراة تجمع بين إشبيلية وأوساسونا.ووفقا لما ذكره البيان الرسمي لرابطة الدوري الإسباني، فإنه من المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من الدوري الإسباني في الـ12 من آب المقبل.الجولة الأولى […]

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