آمال ماهر ترد على المشككين.. وتحتفي بتغريدة شيريهان

2022/07/01 | 10:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذرت الفنانة المصرية آمال ماهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على إحدى القنوات الفضائية، الخميس، لجمهورها، قائلة: "كنت في حالة سيئة جدا"، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول شائعات حول سبب اختفائها لأشهر.

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