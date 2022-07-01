تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الجمعة

2022/07/01 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147900 دينار لكل 100 دولار.

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