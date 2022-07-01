عمليات البصرة تنفي استخدام طائرات مسيرة خلال نزاع عشائري

2022/07/01 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة عمليات البصرة اليوم الجمعة استخدام طائرات مسيرة خلال نزاع عشائري بالمحافظة.

وذكر بيان للقيادة انه “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده باندلاع نزاع عشائري في منطقة الكرمة شمال محافظة البصرة استخدمت فيه الطائرات المسيرة والهاونات.

واضاف “ولتبيان الحقيقة حدث تبادل لإطلاق النار بين عشيرتي الحمادنة والبطوط اثر خلاف قديم وعلى الفور توجه قائد عمليات البصرة وبامرة قوة عسكرية كبيرة في التدخل لفض النزاع والسيطرة على الموقف بصورة كاملة واعتقال قسم من المتسببين بطرفي النزاع.

وتابع البيان “الطائرات المسيرة هي بالاساس تابعة الى قيادة العمليات تم اطلاقها لتتبع الاشخاص الذين هربوا من قبضة القوات الامنية للقبض عليهم لذا نهيب من وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر والمصداقية في نشر الأخبار وان محافظة البصرة امنة ومستقرة.

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