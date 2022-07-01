وزير الخارجية الروسي : الستار الحديدي بين روسيا والغرب بدأ بالإغلاق !!

2022/07/01 | 10:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن ستارا حديديا جديدا بين روسيا والغرب بدأ بالإغلاق، وأن موسكو لن تثق بدول الغرب اطلاقاً.وأضاف لافروف أن على الغرب عدم ممارسة أي ضغوط حتى لا يؤذون أنفسهم لأنه تم البدء بهذه العملية، متهماً الاتحاد الأوروبي بعدم الاهتمام على الإطلاق بفهم مصالح روسيا.

واشار لافروف الى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي ظهرت عواقبها على أوروبا بشكل أكبر مما ظهرت على الولايات المتحدة.

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