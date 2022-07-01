فؤاد حسين: العراق مستعد لتوفير الأرضيات اللازمة لإطلاق المفاوضات بين السعودية و إيران

2022/07/01 | 10:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، استعداد العراق لتوفير الأرضيات اللازمة لإطلاق المفاوضات السياسية بين السعودية وإيران، معربا عن أمله أن تؤدي هذه المحادثات إلى تطورات إيجابية، واستئناف العلاقات بين البلدين المهمين في المنطقة.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه حسين مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وشكر وزير الخارجية الإيراني، السلطات العراقية، على جهودها في تسهيل شؤون الحجاج الإيرانيين، ودعا الحكومة العراقية إلى متابعة ما تبقى من قضايا الحج.

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