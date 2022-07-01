الأمم المتحدة تكشف بلد المنشأ للصواريخ التي سقطت على الإمارات والسعودية

2022/07/01 | 10:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو ، أن هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية خلال الأشهر الماضية، تمت بصواريخ إيرانية المنشأ.

وقالت روزماري دي كارلو خلال جلسة لمجلس الأمن أن نتائج الفحص كشفت أن الصواريخ الحوثية تتسم بخصائص تصميم مشابهة للصواريخ الإيرانية التي تم فحصها من قبل، لذلك تم تخليص الموضوع إلى أنها صنعت في إيران، خاصة وان هناك إمداد وبيع ونقل المعدات من إيران وإليها.

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