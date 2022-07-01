القبض على 13 متهما بالارهاب والنزاعات العشائرية في ميسان

2022/07/01 | 10:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان اليوم الجمعة، القبض على 13 متهما (4) منهم بالإرهاب، والنزاعات العشائرية في قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة .وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “مفارز مراكز قسم شرطة قضاء الكحلاء، وفوج طوارئ ميسان الرابع بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي، وبإشراف ميداني من قبل مدير قسم […]

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